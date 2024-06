Incidente con 5 persone coinvolte tra cui una bambina, soccorsi in azione

Violento schianto tra due auto con ben 5 persone coinvolte, tra cui una bambina di soli 4 anni. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 16.30 di oggi, domenica 16 giugno, lungo via Roma a Casatenovo. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. Non appena scattato l'allarme, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto - inizialmente in codice rosso - tre ambulanze e l'auto con il medico a bordo.

Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della compagnia di Merate. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un uomo di 51 anni, due donne di 43 e di 71 anni, un ragazzino di 14 e una bimba di 4 anni. Per tre di loro è stato necessario il trasporto in ospedale con l'ambulanza, due in codice giallo e uno in verde. Rispetto al forte spavento iniziale, le condizioni delle persone rimaste ferite sarebbero meno gravi del temuto.