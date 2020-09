Infortunio sul lavoro a Casatenovo, soccorse due persone

Infortunito sul lavoro a Casatenovo. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire alle 13.30 di oggi, mercoledì, nel comune brianzolo per prestare aiuto a due persone rimaste ferite a causa di una caduta all'interno di un impianto lavorativo di via Artigiani. Si tratta di un uomo di 50 anni, trasportato in elicottero all'ospedale di Rozzano con un trauma cranico, e di una donna di 23 anni trasferita in ambulanza al "Mandic" di Merate con contusioni varie.

Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, i soccorsi sono proseguiti in giallo (per quanto riguarda il lavoratore) e in verde (la lavoratrice) con le condizioni di entrambi apparse meno gravi rispetto ai momenti appena successivi all'infortunio. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco di Lecco e l'Ats Brianza.