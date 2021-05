Catalogo donne single di Lecco, autore condannato a un anno e sei mesi

Un anno e sei mesi. È la condanna inflitta questa mattina ad Antonio Nicola Marongelli, 57ene di Valmadrera, per trattamento illecito di dati, diffamazione e sostituzione di persona.

Marongelli è l'autore del "Catalogo di donne single di Lecco" che nel 2017 fece discutere e animò i social network (e non solo). Il catalogo era in formato e-book e annoverava 1.218 donne di ogni età dichiaratesi single su Facebook, ed era stato messo in vendita al costo di circa 7 euro. Non solo: per avere i dati dal servizio anagrafe dei diversi Comuni, Marongelli si era anche spacciato per avvocato.

Dalla denuncia di alcune delle donne "schedate" nell'ebook è scaturito il processo. Otto si sono infatti costituite parte civile e hanno raccontato le conseguenze psicologiche che hanno dovuto affrontare.

Questa mattina l'udienza al Tribunale di Lecco. L'accusa ha chiesto un anno di reclusione per l'imputato, mentre il giudice Chiara Arrighi ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione (con pena sospesa), mille euro di multa per ciascuna parte civile, oltre al risarcimento da definire in sede civile (che, come annunciato, verrà devoluto all'associazione Telefono Azzurro).

Molto soddisfatta l'avvocato Marisa Marraffino, che assiste le donne costituitesi parte civile. «Non parlo mai dei processi miei, ma questa volta mi pare doveroso fare un'eccezione - ha scritto sul proprio profilo Facebook - È stato condannato stamani a un anno e sei mesi di reclusione l'autore del famoso catalogo delle donne single di Lecco. Una sentenza che afferma un principio importante per tutti gli utenti dei social network e che approfondiremo».