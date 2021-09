A fuoco quadro elettrico industriale: intervengono i Vigili del fuoco

Le squadre hanno utilizzato polveri estinguenti e anidride carbonica per spegnere le fiamme. Numerose le chiamate per l'alta colonna di fumo originatasi

Incendio a Cesana Brianza, in fiamme un quadro elettrico industriale. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco, partiti alle 11.30 con un'autopompa dalla centrale e una dal distaccamento di Valmadrera.

Nessuna persona coinvolta

Una volta giunte sul posto le squadre hanno utilizzato polveri estinguenti e anidride carbonica per spegnere l'incendio. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio, ma diverse sono state le chiamate ricevute dagli operatori del Comando di Piazza Bione a Lecco per la colonna di fumo che si è originata dal quadro elettrico.