Imprenditoria malata: quattro interdittive antimafia dalla Prefettura

Nuova stretta contro l'imprenditoria malata nel Lecchese. Nelle scorse settimane il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ha adottato 4 interdittive antimafia nei confronti di altrettante attività commerciali operanti in diversi settori - bar, pizzeria-ristorante, commercio di veicoli e di arredi - con sedi in diversi comuni della nostra provincia. I provvedimenti sono stati stati emessi al termine di “un’articolata attività istruttoria” svolta con a stretto contatto con il Gruppo Interforze Antimafia, “che ha restituito un quadro indiziario da cui è emersa la sussistenza di elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione criminale”.

Le solite note

Non si parla di attività sconosciute, anzi, dato che le quattro interdittive hanno colpito confronti di società riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti coinvolti nelle inchieste Oversize (2014), Ferrus Equi (2007) e Cardine Metal Money (2021). È stato, inoltre, emesso un provvedimento di prevenzione collaborativa - previsto dall’art. 34-bis del Codice Antimafia - nei confronti di una società operante nel settore della formazione, con la prescrizione di specifiche misure organizzative, mirate a rimuovere e prevenire le cause di compromissione dell’impresa: si tratta della prima applicazione nel Lecchese della nuova misura di prevenzione introdotta a novembre 2021 insieme alle disposizioni per l'attuazione del Pnrr.

“L'attività della prefettura testimonia l'impegno concreto e quotidiano delle istituzioni nella prevenzione e nel contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-produttivo locale”, spiega la Prefettura di Lecco attraverso una nota.