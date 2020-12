Controlli anticovid nel Lecchese: chiuso un bar nell'Alto Lago lecchese, sanzionata una persona

Continuano i controlli anti Covid-19 sul territorio da parte delle forze dell'ordine lecchesi. Nella tarda serata di ieri, venerdì 4 dicembre, i carabinieri della Stazione di Colico, nel corso dei controlli agli esercizi commerciali per il rispetto del Dpcm del 3 novembre, hanno rilevato alcune violazioni che, oltre a comportare la sanzione pecuniaria di ottocento euro per il titolare dell’esercizio pubblico e una di quattrocento euro per l’avventore identificato, hanno imposto la chiusura di un bar localizzato nel centro urbano di Dervio.

La Prefettura cittadina ha reso noti i dati riguardanti i controlli effettuati nella giornata di ieri. In totale, lungo le strade del territorio sono state sottoposte a controllo 230 persone. Tra queste ne sono state sanzionate nove per violazione dell'articolo 4, comma 1, d.l. n.19 del 25 marzo scorso, che prevede multe da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quindi per spostamenti immotivati. Non ci sono state denunce per violazioni più gravi (come il mancato rispetto della quarantena).

Nessuna violazione riscontratata da parte di attività ed esercizi commerciali

Sempre ieri le forze dell'ordine hanno sottoposto a verifiche anche 18 attività ed esercizi commerciali, con i risultati sopra descritti; l'esercizio commerciale chiuso sarà presumibilmente inserito nel report che verrà diffuso domani, domenica 6. Da quando è stato attivato il coprifuoco notturno regionale seguito da due Dpcm ulteriormente restrittivi, sono tornati più frequenti i controlli delle forze dell'ordine sul territorio allo scopo di contrastare la diffusione del virus.