Risse a aggressioni senza fine: chiusa una discoteca di Bellagio

Troppe risse e violenze, il questore Leonardo Biagioli chiude una discoteca di Bellagio. Durante i controlli degli esercizi pubblici svolte dalle forze di polizia, particolarmente intense durante il periodo estivo, l'attenzione è stata rivolta alle attività d'intrattenimento, tra cui figurano discoteche e locali da ballo. Durante i controlli svolti più di recente, la Stazione dei Carabinieri di Bellagio ha rivolto al questore comasco di sospendere temporaneamente la licenza del locale notturno: secondo quanto riferito dai militari, infatti, nei mesi di giugno e luglio si sono verificati diversi episodi di violenza all'interno dello stesso.

“Si tratta di un noto locale che richiama, ogni fine settimana, centinaia di giovani provenienti per lo più dalle due sponde del lago - spiegano dalla Questura di Como -. È stato accertato che in più occasioni si sono verificate violente liti tra gli avventori e, talvolta, tra avventori e personale della sicurezza, liti nel corso delle quali le parti offese hanno subito lesioni, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Addirittura, in un’occasione, un avventore che si trovava nei pressi dell’ingresso della discoteca, durante un alterco con altra persona, ha subito la parziale amputazione del lobo dell’orecchio sinistro per un morso”.

Nel 2021 la chiusura per le violazioni anti-Covid

Durante un servizio di controllo, svolto congiuntamente dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como – Aliquota Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, è anche emerso che due persone, prive dei titoli richiesti e dell’iscrizione all’Albo Prefettizio, vi svolgevano l’attività di addetti alla sicurezza in modo assolutamente abusivo: “Del resto nella discoteca si sono ripetuti episodi violenti che hanno visto coinvolti proprio gli addetti alla sicurezza. Inoltre, alla fine del mese di luglio una giovane minorenne, a causa delle grandi quantità di bevande alcoliche assunte all’interno della discoteca, è stata talmente male da dover essere trasportata in ospedale; qui l'è stata diagnosticata un’intossicazione da alcol acuta”.

Il fresco questore comasco, “all’esito di un’accurata istruttoria effettuata dai poliziotti particolarmente esperti della Divisione Amministrativa e Sociale, verificata la sussistenza di elementi tali da far ritenere che presso l’esercizio pubblico esistano obiettive condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, e considerati i precedenti ha disposto la sospensione dell’attività della discoteca oggetto dei controlli per dieci giorni”. Durante l'estate del 2021 era stata disposta la chiusura per cinque giorni per plurime violazioni alla normativa Covid-19.