Alberi in strada, nuovamente chiusa la SP62 fra Taceno e Portone

Il maltempo di questi giorni ha condizionato anche la viabilità del territorio, a causa del distacco di materiale verificatosi in diverse zone. La Provincia di Lecco ha comunicato la riapertura del tratto di SP64 Prealpina Orobica interdetto nei giorni scorsi, e la nuova chiusura di una porzione di SP62 della Valsassina.

L'ennesimo problema sulla SP62, fra Taceno e Portone (tratto già chiuso due volte per frana nei giorni scorsi), si è verificato nel pomeriggio di giovedì: alcune piante sono precipitate sulla strada, forse a causa dello sradicamento di ceppaie in alta quota. I tecnici provinciali sono subito intervenuti per un sopralluogo, ritenendo opportuna la chiusura a causa della presenza di ulteriore materiale instabile sul pendio sovrastante la carreggiata.

La SP62 è stata dunque interdetta al traffico nel tratto tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (località Portone di Bellano), a decorrere dalle ore 18 di giovedì 4 Febbraio 2021 sino a successiva revoca.

Riapre la Prealpina Orobica

Nella giornata di lunedì 1 febbraio 2021, in corrispondenza del pk 7+600 circa della SP64 Prealpina Orobica, sono occorsi distacchi di materiale lapideo che hanno invaso la carreggiata, presumibilmente dovuti dal fenomeno di gelo/disgelo che caratterizza il periodo. La strada era stata chiusa per consentire ai tecnici un controllo approfondito della scarpata di monte, con appositi disgaggi del materiale eventualmente instabile rimasto in quota, nonché la rimozione di alcune ceppaie pericolanti. L'intervento si è concluso prima della previsioni e la strada è stata riaperta in mattinata (ordinanza della Provincia n° 16).