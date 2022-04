Cade in bici a Consonno, elicottero in azione per i soccorsi

Intervento dell'elisoccorso questa mattina, venerdì 15 aprile, a Consonno per prestare aiuto a una persona di 46 anni caduta mentre andava in bicicletta. L'incidente è avvenuto in una zona impervia sulla collina dell'ex città dei Balocchi, nel territorio comunale di Olginate.

Dopo l'allarme, sul posti si sono presto portati i soccorritori del 118 e l'elicottero di Areu da Bergamo, allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco con un trauma al bacino.