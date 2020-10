Due ciclisti investiti in mattinata lungo le strade lecchesi, necessario l'intervento dei soccorsi

Due ciclisti investiti questa mattina, sabato 17 ottobre, lungo le strade lecchesi. I soccorsi sono dovuti entrare in azione a Castello Brianza e a Garlate.

Il primo incidente è avvenuto alle 10.30 in via Alessandro Volta nel comune brianzolo. A cadere rovinosamente a terra riportando alcune ferite e contusioni a seguito dell'impatto con un veicolo, un uomo di 77 anni poi trasportato in ospedale a Merate in codice giallo. Allertata anche la Polizia Stradale.

Il personale del 118 è poi intervenuto alle 11.30 in via Statale a Garlate. Qui, lungo la Strada provinciale 72, è stato travolto un 19enne che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta. Meno grave in questo caso l'incidente: dopo un'iniziale allerta in giallo, il giovane paziente è stato trasportato in Pronto soccorso a Lecco in verde.