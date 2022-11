I Carabinieri cinofili di Casatenovo in azione in Valtellina: un arresto per droga

Un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un uomo di 41 anni domiciliato nel capoluogo della Valtellina. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Stazione di Sondrio - con il contributo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo - hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti del 41enne di origine nordafricana rispetto al quale erano giunte delle segnalazioni in merito ad una protratta attività di spaccio di droga.

Nella perquisizione trovate 30 dosi di coca e 9 grammi di hashish

La perquisizione è stata portata avanti ieri mattina con il valido ausilio dell’unità cinofila lecchese nell'abitazione dell'uomo situata nella centralissima via Piazzi a Sondrio, e si è conclusa con esito positivo consentendo il recupero di oltre 30 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, di circa 9 grammi di hashish, di materiale utile al confezionamento delle dosi e della somma di 1.200 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. Lo straniero è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto nel carcere cittadino in attesa dell’udienza di convalida.