Fabbricato rurale divorato dalle fiamme, i pompieri salvano il bosco

In fiamme un fabbricato rurale nel verde di Civate. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, per spegnare un rogo che ha divorato una postazione agricola grande circa 60 metri quadrati. La colonna di fumo nero era ben visibile anche a distanza.

I pompieri sono entrati in azione con 6 automezzi - un'autopompa serbatoio, un'autobotte e quattro fuoristrada boschivi - partiti dal comando di Lecco, da Valmadrera e da Erba.

Ben 15 gli operatori del Vdf all'opera sulle alture di Civate: il loro tempestivo intervento ha evitato il propagarsi dell'incendio al bosco circostante. Le operazioni di spegnimento e di messa i sicurezza dell'area collinare sono durate oltre 6 ore e sono terminate poco prima delle ore 16.