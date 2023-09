Soccorsa una persona infortunata in una zona impervia di Civate

Cade durante un'escursione nei boschi di Civate e viene prontamente soccorsa. L'intervento è scattato alle ore 16:45 di oggi, domenica 24 settembre. La centrale del 118 ha inviato sul posto (in codice verde) i vigili del fuoco da Lecco e Valmadrera e i tecnici del Soccorso alpino. Insieme hanno localizzato, soccorso e trasportato a valle da una zona impervia la persona infortunata. Si tratta di una donna di 29 anni. Dopo averla messa in sicurezza sulla barella Kong, la donna è stata portata fino alla strada dove ad attenderla c'era un'ambulanza ad attenderla. Le sue condizioni non avrebbero mai destato particolare preoccupazione.

L'elicottero in volo sul Resegone nel primo pomeriggio

Decisamente più seri invece gli altri due (distinti) infortuni avvenuti sempre nella giornata di oggi a seguito di due brutte cadute in montagna. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato i pazienti in ospedale in codice giallo dopo un primo allarme scattato in rosso. Il primo episodio si è registrato a metà mattina in una zona impervia di Abbadia Lariana e ha visto suo malgrado protagonista un uomo di 47 anni, poi trasferito al Manzoni con l'elicottero decollato da Bergamo. La seconda caduta è avvenuta sul Resegono, versante Lecco, nel primo pomeriggio: l'escursionista di 58 anni è stato portato all'ospedale Sant'Anna con il velicolo arrivato da Como.