Abbandonano camion sulla SS36 e fuggono: mattinata di code

Abbandonano un camion sulla SS36 e poi si danno alla fuga. È accaduto giovedì mattina, quando un mezzo pesante si è bloccato sulla carreggiata Sud della Statale tra Abbadia Lecco.

Subito sono scattate le operazioni di verifica da parte della polizia, che hanno reso necessaria la chiusura di una corsia causando un "imbuto" all'intersezione tra Provinciale e 72 e SS36. Il risultato è stato un "bis" della situazione vissuta da migliaia di automobilisti nella giornata di mercoledì, con interminabili code dal lago verso il capoluogo.

In fuga in tre

Motivo degli incolonnamenti, come scritto, un camion fermo poco dopo la galleria San Martino ad Abbadia in direzione Sud. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco. Gli agenti hanno effettuato ricerche per rintracciare gli occupanti del camion, in tutto tre, che si sarebbero dati alla fuga sia via lago sia dai boschi sopra la ferrovia. Dalle prime informazioni apprese, si tratterebbe di un carico di merce rubata.

Soltanto ieri, mercoledì, si era vissuta una situazione analoga che aveva costretto moltissimi automobilisti a impiegare molto tempo per raggiungere il capoluogo, a causa di un mezzo pesante in panne.

(Seguiranno aggiornamenti non appena possibile)