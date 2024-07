Bloccati sulla Statale 36? Porteranno i viveri

"Coda" e "Strada Statale 36" sono termini che fanno spesso rima nel periodo estivo. Con l'arrivo di sole e caldo è iniziato l'assalto ai nostri territori da parte dei villeggianti, ma anche da parte di coloro che transitano lungo la principale arteria lombarda, tra le principali d'Italia, per raggiungere le località di montagna o mare in base alla direzione presa. In arrivo ci sono esodo e controesodo, di conseguenza è in corso la messa a punto dei piani per la gestione della viabilità.

Viveri per chi è bloccato sulla Strada Statale 36

Ai primi di luglio è andata in scena una riunione tra i vertici organizzata dal prefetto Sergio Pomponio: presenti le forze dell'ordine, ma pure vigili del fuoco e Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; da quanto emerso, i controlli saranno intensificati e i tecnici di Anas dovrebbero sospendere tutti i lavori in corso non urgenti per cercare di ridurre i cantieri stradali. I pannelli saranno utilizzati tempestivamente per segnalare eventuale colonne agli automobilisti. Non solo: è in corso di definizione un accordo con i volontari della Croce Rossa per somministrare generi di conforto per gli occupanti delle auto in caso di blocchi del traffico.