Altra domenica di traffico paralizzato sulla SS36 da Varenna a Nibionno

Code e rallentamenti per almeno 50 chilometri si sono formati da metà pomeriggio sulla Statale (e su un tratto di Provinciale 72) nonostante l'assenza di incidenti e del cantiere di Anas ad Abbadia smantellato per il weekend

È come avere riavvolto il nastro di sette giorni. Anche oggi, domenica 21 febbraio, dal tardo pomeriggio la viabilità nel Lecchese è andata in tilt, esattamente come accaduto il giorno di San Valentino. Code chilometriche si sono formate nel corso della giornata dal lago verso Lecco e la Brianza, in direzione Nord. Ma, a differenza di una settimana fa, non si sono registrati incidenti degni di nota e non c'è il cantiere di Anas con restringimento di carreggiata fra Abbadia e Pradello.

La situazione, alla ore 18, testimonia un serpentone infinito che transita a passo lento sulla SS36 da Fiumelatte di Varenna sino a poco prima di Giussano, un tratto di 50 chilometri letteralmente ingolfato. La viabilità è andata in crisi anche sulla Provinciale 72 a lago, con code da Mandello sino allo svincolo di immissione sulla SS36 ad Abbadia e poi dall'uscita di Pradello a bloccare il traffico anche nelle strade interne al capoluogo.

La decisione di Anas di sospendere il cantiere poco fuori Abbadia aveva l'obiettivo di evitare quanto accaduto una settimana fa, ma non è andata così. Sembra una normale domenica estiva, ma è solo fine febbraio e con le piste da sci chiuse. La bella giornata di sole, nella seconda domenica consecutiva in zona gialla (e con lo spettro sempre più probabile di una zona arancione alle porte), ha portato sul lago e in Valtellina un afflusso record di visitatori, mettendo ancora una volta in risalto l'inefficienza del sistema viabilistico provinciale.