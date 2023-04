Problemi per la viabilità nella mattinata di mercoledì 5 aprile. Un veicolo in avaria a poca distanza dall'imbocco della galleria San Martino sta creando notevoli problemi per chi cerca di raggiungere Lecco: si tratta di un autocarro rimasto in panne all'altezza del km 56.5 e in direzione sud. La coda di veicoli si allunga fin sulla Strada Provinciale 72 e Abbadia Lariana.