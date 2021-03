Viola l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, 29enne arrestato a Colico

I carabinieri hanno scoperto l'uomo durante alcuni controlli portati avanti in zona stazione

Prosegue l’attività di controllo delle stazioni ferroviarie svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare attenzione alla zona dell’Alto Lago.

In tale contesto, i Carabinieri di Colico, impegnati in un servizio di controllo dell’area vicina alla stazione ferroviaria del paese, hanno arrestato nei giorni scorsi un 29enne sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, per inosservanza dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'uomo abita nella vicina provincia di Sondrio ed era già noto alle Forze di Polizia.

L’arrestato, trasferito alla Casa Circondariale di Lecco, è stato posto a disposizione della locale Autorità giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.