Spaccio di droga, 56enne denunciato dai Carabinieri a Colico

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di droga svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, con particolare attenzione all’area dell’Alto Lago. In questo contesto, i militari della Stazione di Colico hanno denunciato a piede libero un 56enne - residente in paese e già noto alle Forze dell'ordine - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato infatti trovato in possesso di 7,5 grammi di cocaina, 22 grammi di hashish già suddivisi in dosi, nonché di un coltello a serramanico e di 250 Euro in contanti, dei quali il diretto interessato non ha saputo giustificare la provenienza. Il 56enne è stato individuato nella tarda serata di mercoledì 10 marzo, in quel momento i militari erano impegnati in un servizio di controllo nella frazione Villatico dove è scattato il blitz con denuncia.