Paura per un’abitazione in fiamme, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Paura e appartamento devastato da un incendio nella notte a Colico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con urgenza e in forze in via San Rocco 18 intorno all'una di domenica 5 febbraio. Non appena scattato l'allarme, sono prontamente entrati in azione i pompieri del comando Provinciale di Lecco in supporto a quelli del distaccamento di Morbegno (Sondrio) e ai volontari di Bellano.

Sul posto 2 autopompe serbatoio da Bellano, l'autoscala da Lecco e il supporto per le vie respiratorie. Da Morbegno un'autoscala e un'altra Aps. Il tempestivo lavoro dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle case adiacenti. L'appartamento interessato dal rogo ha subìto danni ingenti. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita o intossicata. L'intervento è durato tutta la notte.