Incidente: cade con la bicicletta, trauma cranico per 72enne

È accaduto nella tarda mattinata di giovedì in Via Forte Fuentes a Colico: l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo

Brutto incidente in sella alla propria bicicletta per un 72enne a Colico. È accaduto questa mattina, poco dopo le 12.30, in Via Forte Fuentes.

Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa di Morbegno con l'appoggio di un'automedica. Allertati anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio.

Il personale sanitario è intervenuto in Via Forte Fuentes in codice rosso. Per fortuna le condizioni dell'uomo si sono poi rivelate meno gravi rispetto alle previsioni. Soccorso sul posto, al 72enne è stato diagnosticato un trauma cranico ed è stato così trasportato in ambulanza all'ospedale di Gravedona in codice giallo.