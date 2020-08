Accoltellato dopo una violenta lite in pizzeria, 39enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Violenta lite tra due dipendenti di una pizzeria: ad avere la peggio un 39enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecco dopo essere stato accoltellato.

Il grave fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri, venerdì, in un locale di via Nazionale a Colico. L'allarme al 118 e alle forze dell'ordine è scattato poco dopo le 19. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e avrebbe coinvolto due nordafricani. Uno di loro, egiziano, è stato ferito con un fendente all’addome dal "rivale" che ha impugnato un coltello da cucina e al culmine del diverbio ha colpito il collega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ambulanza è arrivata sul posto in codice rosso. Il 39enne è stato ricoverato d'urgenza all’ospedale Manzoni. Il 34enne, incensurato, che lo ha ridotto in fin di vita sarebbe invece stato accompagnato in caserma subito dopo l'accoltellamento. Sul grave episodio indagano i carabinieri.