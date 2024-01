Colico, malvivente ferisce agente di Polizia locale e poi accusa malore

Malvivente inseguito e fermato dagli agenti di Polizia locale li aggredisce e ne ferisce uno, viene arrestato e poi accusa un malore.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, a Colico, durante servizi di controllo del territorio volti a contrastare l'attività di spaccio di stupefacenti.

L'inseguimento

Il personale della Polizia locale congiunta Alto Lario ha intercettato e inseguito tre uomini in via Suor Maria Laura Mainetti. Due sono riusciti a fuggire, uno dei tre è stato fermato e sorpreso in possesso di una consistente somma di denaro, presumibilmente profitti derivanti da attività illecite.

Il malvivente, sentitosi alle strette, ha brandito un coltello ferendo alla mano un agente di Polizia locale che ora si trova ricoverato all'ospedale di Gravedona per accertamenti. Il 46enne, contrassegnato da un codice verde, non avrebbe riportato ferite gravi.

Pochi minuti più tardi il presunto spacciatore, 44 anni, in stato di arresto, ha accusato un malore ed è stato a sua volta trasportato in ospedale, questa volta a Lecco, accompagnato non solo dal personale del Soccorso Bellanese ma anche dal comandante della Polizia locale Alto Lario Edoardo Di Cesare.

I sindaci: "Pieno sostegno alla Polizia locale"

I sindaci di Colico Monica Gilardi, di Dervio Stefano Cassinelli e di Dorio Massimo Vergani hanno diramato una nota congiunta nella quale solidarizzano con i vigili. "L'attività della Polizia locale Alto Lario, a tutela della sicurezza e della legalità, continua senza sosta con il pieno sostegno e l'apprezzamento delle Amministrazioni locali".

Il post del vicesindaco