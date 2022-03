Allarme a Colico per un uomo armato, il sindaco precisa: "Era un militare"

Una voce che in breve tempo si sparge in paese, relativa a un uomo armato in fuga, getta nel panico Colico. L'allarme è scattato nella mattinata di martedì, in relazione a un furto che sarebbe stato commesso in paese nella zona di Villatico e che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia locale.

Alcune testate giornalistiche hanno presto diffuso la notizia riguardante un presunto uomo armato che avrebbe minacciato i passanti. Una notizia, questa, successivamente smentita dall'Amministrazione comunale.

"Nessun pericolo"

Il sindaco di Colico Monica Gilardi ha infatti diramato un comunicato stampa, intorno alle 14, per ricostruire i fatti e rassicurare la popolazione: "In merito all'infondato allarme sociale, scaturito da un'improvvida fuga di notizie non verificate, si vuole rassicurare la cittadinanza precisando che non c'è alcun pericolo attuale e imminente - spiega il primo cittadino - Non c'è stata alcuna fuga di uomini armati e nessun passante è stato minacciato per le vie di Colico. L'uomo armato avvistato in via villatico era un militare in borghese della locale stazione Carabinieri, impegnato in un'operazione di polizia".