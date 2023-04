Soccorsa ragazzina colta da malore mentre è in gita con la scuola

Hanno notato una ragazzina in difficoltà sorretta da un'amica e da una professoressa in zona lungolago, a pochi passi dalla loro sede, e prontamente sono intervenuti per prestarle aiuto. Pronto intervento da parte dei vigili del fuoco di Lecco che oggi pomeriggio, venerdì 14 aprile, hanno soccorso una 16enne colta da malore. Erano circa le ore 16.30. La giovane si trovava in visita turistica con la scuola a Lecco e ha accusato un malessere proprio all'esterno della caserma di piazza Bione.

Subito il personale dei vigili del fuoco è entrato in azione con l'attrezzatura Tpss (tecniche di primo soccorso sanitario): i pompieri hanno stabilizzato e preso i parametri della ragazzina in attesa dell'automedica e dell'ambulanza della San Nicolò. Dopo le prime cure portate sul posto, la 16enne è stata trasportata all'ospedale Manzoni. Le condizioni della giovanissima paziente, fortunatamente, non sarebbero gravi. La scolaresca proveniva dalla zona di Crema e aveva raggiunto la città del Manzoni per una gita.