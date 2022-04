Ubriaco, gira tra i ragazzi con un grosso coltello: denunciato

Girovagava ubriaco tra i ragazzini con un lungo coltello in mano. Beccato, ha anche provato a giustificarsi spiegando con in mano aveva “solo il ramoscello di un cespuglio”, ma i carabinieri hanno trovato la lama a poca distanza. Per questo motivo i militari hanno denunciato un 42enne honduregno, impiegato, residente a Garbagnate Monastero incensurato, che prima prima ammesso che fosse il suo coltello e poi ha provato a ritrattare. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato è per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Gira con un coltello da 23 centimetri tra i ragazzini: denunciato

La vicenda. Giovedì sera, verso le 22, un gruppo di adolescenti riunito sulle staccionate dello skate park di via Pietro Nenni di Seregno (Monza e Brianza), noto luogo di aggregazione di minori di varie età, ha visto avvicinarsi un uomo adulto con un coltello in mano che, completamente ubriaco, ha proferito frasi incomprensibili alternandole a improvvisi scatti come fosse fuori di sé. Impauriti e preoccupati, i giovani hanno chiamato il 112 e hanno dato l’allarme; poco dopo, dalla vicina caserma dei militari, sono arrivate due gazzelle del Nucleo radiomobile.

Scesi dall’auto i militari, dopo una breve ispezione del parco, hanno individuato l’uomo che però, anche dopo la perquisizione, è risultato non essere in possesso dell'arma con sè e ha provato a giustificarsi spiegando che avesse in mano un ramoscello appena raccolto e che il suo fare aggressivo era dovuto al fatto che stesse litigando al telefono con la sua compagna. Ma le testimonianze dei ragazzi erano chiare e concordanti e così, mentre un equipaggio si occupava di trattenere l'uomo, gli altri militari si sono messi alla ricerca del coltello, trovandolo poco dopo tra i cespugli.