Aggressione a colpi di sedia: un altro anno di carcere per Andrij

Un altro anno di carcere per Andrij Bourdunos. Il 50enne ucraino, arrestato a fine è stato arrestato nuovamente a fine maggio dopo aver aggredito un giovane lavoratore di piazza XX Settembre utilizzando una sedia, replicando l'atteggiamento violento anche con gli agenti della Polizia intervenuti in un secondo momento. Per questo motivo l'uomo è tornato davanti al giudice, che ha pronunciato la propria sentenza al termine del processo con rito abbreviato.

L'altra condanna

Andrij non sarebbe comunque uscito dal carcere. Non per i recenti disordini creati in centro città, ma per i due anni e quattro mesi cui era stato condannato dopo la rapina, con aggressione, commessa il 29 maggio 2020 ai danni di un kebabbaro di via Amendola. Sempre a maggio la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecco ha provveduto a notificare al 50enne ucraino l’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e il conseguente ordine di carcerazione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per l’espiazione della condanna definitiva. E in tempi recenti si è assistito a una scena non troppo distante da quella filmata nel maggio 2020.