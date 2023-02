Lecchesi rapinati in Riviera: mano leggera per la baby gang

Condanna molto leggera del Tribunale di Rimini nei confronti della baby gang che aveva derubato dei lecchesi sulla Riviera romagnola durante la scorsa estate. I giudici riminesi nella giornata di giovedì hanno condannato i tre marocchini autori di una serie di furti commessi a Riccione nell'estate del 2021. Il pubblico ministero Davide Ercolani, nei confronti dei nordafricani, aveva chiesto pene esemplari - poi riqualificate nelle repliche in 6 anni per due di loro e 7 per il terzo -, ma il Collegio li ha ritenuti colpevoli condannandoli tutti a 3 anni e 8 mesi. Lo riferiscono i colleghi di RiminiToday.it.

La rapina a mano armata

Sul banco degli imputati vi erano tutti ventenni di origini marocchine, risiedenti a Biella, due dei quali arrestati in flagranza all'epoca mentre il terzo era stato catturato dopo alcuni mesi e attualmente si trova ancora ai domiciliari. Quel fine settimana di agosto aveva visto le forze dell'ordine mobilitate proprio a causa delle baby gang che imperversavano sulla Riviera e, in particolare, a Riccione. Secondo quanto emerso, insieme ad altri giovani, gli imputati avevano preso di mira due 18enni che verso l'1.30 si trovavano nei pressi del Bagno 96 della Perla Verde.

Le vittime si erano viste puntare dei coltelli contro e, sotto la minaccia delle lame, costretti a consegnare 50 euro, una catenina d'oro e un costoso smartphone. I brianzoli, una volta fuggiti i malviventi, avevano chiesto aiuto ai carabinieri e sul posto si erano precipitate le pattuglie dell'Arma coi militari che avevano raccolto la descrizione dei rapinatori per poi mettersi alla loro ricerca. Grazie alla memoria delle vittime, e al fatto che poco prima la stessa banda era stata identificata da una pattuglia all'altezza del Bagno 80, le divise erano riuscite a individuare due degli aggressori nella zona del porto e ad arrestarli. Il proseguo delle indagini aveva poi permesso d'individuare e arrestare anche il terzo componente della banda.