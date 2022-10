Container in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Container in fiamme ieri sera in un parcheggio di via dell’industria a Sirone. L'allarme è scattato alle ore 20.30 di martedì 18 ottobre. Sul posto sono presto intervenute due squadre dei Vigili del fuoco inviate dal Comando di Lecco, con un'autopompa serbatoio e un altro mezzo per spegnere il rogo.

Il pronto intervento dei pompieri ha innanzitutto evitato il propagarsi dell’incendio divampato intorno al container, ed è proseguito con l'estinzione di fiamme e fumo e con la messa in sicurezza dell'area di sosta. Alle 22 l'intervento era ancora in corso.