In un giorno altri 274 controlli anti covid nel Lecchese, nessuna sanzione

Un'altra giornata di controlli da parte delle forze dell'ordine nel territorio lecchese per il contrasto al covid. Come risulta dai dati resi noti dalla Prefettura di Lecco, martedì 2 novembre sono state sottoposte a verifiche 274 persone, più 36 attività ed esercizi commerciali e non è stata riscontrata alcuna violazione.

Stando ai report della Prefettura, si tratta della terza giornata di controlli mirati dopo l'entrata in vigore del coprifuoco notturno in Regione Lombardia (con altre misure annesse) e dell'ultimo Dpcm più restrittivo del 25 ottobre scorso per contrastare la seconda ondata della pandemia.

Lecchesi attenti alle regole: solo 2 sanzioni in tre giorni di verifiche

Gli abitanti di Lecco e provincia stanno rispettando le regole. Sono solo due infatti le persone sanzionate su un totale di 962 controllate nell'arco dei tre giorni (26, 30 ottobre e 2 novembre). Per quanto riguarda i negozi, nessuna violazione a fronte di 185 verifiche totali.