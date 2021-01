Controlli anticovid nel Lecchese: nessuna sanzione nella giornata di mercoledì

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine nel territorio lecchese - sempre in zona rossa, come tutta la Lombardia - per verificare il rispetto delle regole di contrasto al Covid-19. Ieri non si è registrata alcuna infrazione alle regole.

Stando ai dati resi noti dalla Prefettura di Lecco, mercoledì 20 gennaio sono state controllate 406 persone lungo le strade di città e provincia: nessuna di loro è stata sanzionata in base all'articolo 4 del D.L. 19 del 25 marzo scorso per aver violato le norme dell'ultimo Dpcm che stabiliscono i casi in cui è possibile spostarsi dalla propria abitazioni. Non è stato riscontrato alcun illecito penale, come la violazione della quarantena o il rilascio di false dichiarazioni.

Sempre nella giornata di ieri sono state 68 le verifiche effettuate nei confronti di negozi ed esercizi pubblici del territorio. Non sono state accertate violazioni dell'ex art.4 c.1 che prevede una sanzione da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento né altre infrazioni.