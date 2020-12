Nell'ultima giornata 224 controlli anticovid e una sola persona sanzionata nel Lecchese

Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine anche nel territorio lecchese - attualmente zona arancione come tutta la Lombardia - per verificare il rispetto delle regole di contrasto al covid. Come reso noto dalla Prefettura, nella giornata di ieri sabato 5 dicembre, sono state controllate 224 persone lungo le strade di città e provincia. Una sola di esse è stata multata in base all'articolo 4 del D.L. 19 del 25 marzo scorso per aver violato le norme dell'ultimo Dpcm che stabiliscono i casi in cui è possibile spostarsi dalla propria abitazione. Non è stato invece riscontrato alcun illecito penale, come la violazione della quarantena.

Diverse anche le verifiche effettuate nei confronti di negozi ed esercizi pubblici del territorio. Anche in questo caso le regole sono state pienamente rispettate: su 200 controlli zero violazioni. Nella tarda serata di venerdì le forze dell'ordine avevano invece fatto chiudere un bar a Dervio applicando le sanzioni previste nel Dpcm per il mancato rispetto della normativa di contrasto alla pandemia.