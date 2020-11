Controlli anticovid nel Lecchese: crescono le sanzioni elevate, venerdì il record della seconda ondata

Anche a Lecco e provincia scattano le sanzioni per violazioni delle norme di contrasto al covid dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm con l'istituzione della "zona rossa" per la Lombardia. La Prefettura cittadina ha reso noti i dati riguardanti i controlli effettuatti nella giornata di ieri, venerdì 13 novembre. In totale, lungo le strade del territorio sono state sottoposte a controllo 433 persone.

Tra queste ne sono state sanzionate ben diciotto, mai così tante durante questa seconda ondata, per violazione dell'articolo 4, comma 1, d.l. n.19 del 25 marzo scorso, che prevede multe da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quindi per spostamenti immotivati. Non ci sono state denunce per violazioni più gravi (come il mancato rispetto della quarantena).

Nessuna violazione riscontratata da parte di attività ed esercizi commerciali

Sempre ieri le forze dell'ordine (la foto è di repertorio) hanno sottoposto a verifiche anche 127 attività ed esercizi commerciali: in questo caso non è stata riscontrata alcuna violazione e quindi non sono state elevate sanzioni. Da quando è stato attivato il coprifuoco notturno regionale seguito da due Dpcm ulteriormente restrittivi, sono tornati più frequenti i controlli delle forze dell'ordine sul territorio allo scopo di contrastare la diffusione del virus. Da fine ottobre a oggi nessun negozio è mai stato sanzionato.