Controlli in stazione e viale Turati, arrestato giovane pregiudicato

Un giovane pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato, impegnata in una serie di controlli tra piazza della Stazione e viale Turati, una zona di recente teatro di episodi di violenza. Ad entrare in azione, nel corso della scorsa notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre, sono stati gli agenti della Squadra Volanti di Lecco.

Durante un servizio di controllo del territorio, transitando da piazza Stazione, i poliziotti hanno identificato B. V. C. nato in Romania, classe 1997, il quale è poi risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 9 mesi di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco per i reati di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il 24enne aveva già predenti per sottrazione di minore e reati in materia di stupefacenti

Il 24enne è stato così accompagnato negli Uffici della Questura per gli accertamenti del caso. Dopo una serie di verifiche con la banca dati, è poi emerso che il giovane aveva già vari precedenti a suo carico, tra i quali reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, nonché sottrazione di minore e reati in materia di stupefacenti. Confermata la validità del provvedimento restrittivo, il soggetto è stato quindi tratto in arresto e portato nel carce di Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.