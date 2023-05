Nuovi controlli nei boschi dello spaccio lungo la Statale 36

Nuovi controlli antidroga della polizia di stato in Brianza. Nel pomeriggio di giovedì 18 maggio, su indicazione dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, gli agenti hanno portato avanti un ulteriore servizio mirato per contrastare le attività di spaccio in alcune aree boschive a lato della Statale 36, in particolare nei territori comunali di Annone Brianza e Molteno. Passata al setaccio anche l'area adiacente la stazione ferroviaria di Civate.

Anche l'elicottero in volo

Il servizio antidroga ha coinvolto personale della squadra volanti, della polizia ferroviaria di Lecco e di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Milano, con l’ausilio anche di un elicottero della polizia di stato del secondo reparto volo di Malpensa. Gli agenti hanno effettuato una serie di attenti controlli nelle vie di accesso alle aree boschive della Brianza lecchese, con quattro postazioni lungo le strade. In totale sono state identificate 93 persone e sottoposti a verifiche 62 veicoli. Servizi dello stesso tipo verranno effettuati anche nelle prossime settimane.