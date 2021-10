Controlli dei carabinieri, in volo anche l'elicottero: denunciati due giovani

Controlli antridroga e non solo per i Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, che stanno conducendo dei mirati servizi di osservazione e controllo delle aree ritenute di maggiore interesse. Durante i controlli, nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, setacciando l’area boschiva posta a margine della Strada Statale 36 e della stazione ferroviaria di Civate, entrambe zone ben note.

Il servizio, che ha visto il supporto aereo fornito dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio (Bergamo), ha permesso il controllo aereo del territorio, con particolare riferimento alle aree boschive notoriamente utilizzate per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciati in due

L'operazione dei militari ha portato alla segnalazione amministrativa, effettuata alla Prefettura di Lecco quale assuntore di sostanze stupefacenti, di un giovane18enne trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposto a controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Civate; inoltre i militari hanno denunciato alla competente Auorità Giudiziaria un 27enne per guida in stato di ebrezza dopo il controllo eseguito nel centro cittadino di Calolziocorte.