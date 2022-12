Controlli dei carabinieri in città: "sospese" due attività e 40.000 euro di multe

Serrate verifiche ad attività commerciali cittadine sono state effettuate dai Carabinieri di Lecco nell’ambito dei servizi di controllo e sicurezza pubblica concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. I recenti controlli predisposti in occasione delle festività natalizie, con il determinante supporto delle componenti specializzate dell’Arma - Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia, Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecco e Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo - hanno riguardato diversi esercizi pubblici del capoluogo cittadino, accertando violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati adottati provvedimenti di sospensione temporanea dell’attività a carico di due delle cinque attività commerciali sottoposte a verifica, elevando sanzioni per un totale di 40.000 euro. Nei giorni scorsi anche la Polizia di Stato aveva portato avanti analoghe verifiche sempre a Lecco città, controllando 25 autovetture e 3 esercizi pubblici, multandone uno.