Controlli interforze nel Lecchese con intervento antidegrado nell'area della "Piccola"

Intervento antidegrado a Lecco con tre persone fatte sgomberare dall'area della "Piccola". Gli agenti della questura cittadina sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri all'interno di una più ampia attività di controllo del territorio decisa a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica promosso dalla Prefettura.

Il nuovo servizio straordinario di controllo interforze di giovedì 18 marzo era finalizzato a garantire l’attuazione delle misure di contrasto al Covid-19, nonché per prevenire e reprimere ogni forma di illecito, in particolare i cosiddetti reati “predatori” e per contrastare situazioni di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana in alcune zone della città.

Il servizio di controllo interforze

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura cittadina, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

La verifica delle autocertificazioni

Le pattuglie hanno effettuato controlli lungo le arterie di maggiore traffico ed in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità, tramite la verifica delle relative autocertificazioni. Sono stati controllati anche due esercizi commerciali della città capoluogo, rispettivamente in via Oslavia ed in viale Turati.

Al setaccio anche il Parco di Villa Gomez e la zona della stazione

Le forze dell'ordine hanno inoltre effettuato un controllo nel parco di Villa Gomez, con un puntuale pattugliamento di quell’area, ritenuta meritevole di attenzione, nonché presso la stazione ferroviaria di Lecco.

È stato effettuato, infine, un controllo mirato anche nell’area mercato “La Piccola” di Lecco, al fine di monitorare e contrastare una situazione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana venutasi a creare all’interno della recinzione di uno stabile di proprietà comunale e caratterizzata dalla costante presenza di soggetti che lì bivaccano abitualmente.

Bonificata l'area oggetto di bivacco

Nel corso dell’attività sono stati identificati tre soggetti, un italiano e due stranieri. Il ragazzo italiano, pregiudicato e tossicodipendente, una volta controllato, è stato fatto allontanare dall’area, mentre ad uno dei due stranieri, risultato in posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato il decreto di espulsione del Questore.

Tramite la collaborazione della Polizia Locale è stato poi fatto intervenire sul posto personale della EcoNord per la raccolta dei rifiuti in modo da ripulire e bonificare l’area, piena di spazzatura e di bivacchi di fortuna. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.