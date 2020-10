Controlli su treni e stazioni, in tre mesi arrestati 25 latitanti

Sono 25 i latitanti arrestati dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Lombardia, negli ultimi tre mesi, nelle stazioni e sui treni, circa uno ogni tre giorni. I dati sono stati resi noti dalla Polizia di Stato.

I controlli nei principali scali lombardi, triplicati rispetto allo scorso anno essendo passati da 70mila a 220mila, hanno permesso di rintracciare i ricercati nei cui confronti quali pendevano ordini di carcerazione per pene definitive, da scontare, ovvero ordinanze di custodia cautelare in carcere.

In particolare, sei erano responsabili di rapine commesse, per lo più in ambito ferroviario o a bordo treno. Sette episodi di furto, nella maggior parte dei casi commessi a bordo dei convogli ferroviari. Quattro persone sono risultate ricercate per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre due sono risultati destinatari di un ordine di carcerazione europeo per omicidio.

I rimanenti provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polfer della Lombardia, infine, hanno riguardato altri reati come i maltrattamenti in famiglia, truffa, danneggiamento e l'immigrazione clandestina.