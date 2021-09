Estate "calda" sui treni e nelle stazioni: 68 arresti e 245mila persone controllate

Oltre 245.000 le persone controllate e 68 gli arresti: è il bilancio dell'attivita della Polizia di Stato nelle stazioni lombarde e a bordo treno durante il periodo estivo.

Nello specifico: 68 arrestati, 621 indagati, 246.707 persone controllate, 477 sanzioni elevate, di cui 161 in materia di sicurezza ferroviaria. Questi i risultati dei servizi, intensificati durante la stagione estiva appena trascorsa, nelle stazioni e sui treni, da parte della Polizia Ferroviaria del Compartimento Lombardia. Più dettagliatamente, 8.079 sono stati i servizi di vigilanza in stazione e 3.316 le scorte a bordo treno; 7.308 i treni presenziati, 540 i servizi antiborseggio in abiti civili, 16 i servizi straordinari di controllo del territorio, 214 le proposte di misure di prevenzione, 1.060 le pattuglie lungo linea, 46 i minori scomparsi rintracciati.

Furto, evasione, spaccio

I controlli e l'intera attivita della Polfer hanno contribuito a garantire la sicurezza dei viaggiatori, particolarmente numerosi nel periodo estivo, in ambito ferroviario. Gli arresti, avvenuti in prevalenza nelle stazioni di Milano Centrale, sono stati eseguiti per i reati di furto, evasione dagli arresti domiciliari, in esecuzione di ordine di arresto e per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati effettuati 19 arresti di persone responsabili di furto aggravato in ambito ferroviario e 12 arresti di soggetti ricercati per vari reati commessi.