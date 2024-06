Nuovi controlli per la sicurezza in centro e in stazione: identificate 95 persone

La Polizia di Stato passa nuovamente al setaccio la zona della stazione ferroviaria di Lecco e le vie limitrofe del centro città. Nella serata di lunedì 3 e nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno, gli agenti della questura hanno infatti svolto altri due servizi straordinari di controllo del territorio, in particolare in via Volta, in via Cavour, in piazza Diaz, in piazza della Stazione, nonché all’interno della stessa stazione ferroviaria.

Come disposto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, si è trattato di servizi finalizzati a verificare e a contrastare una serie di situazioni di pericolo che hanno recentemente generato allarme sociale. Dalle risse in stazione all'aggressione di addetti del personale ferroviario (quest'ultimo episodio è avvenuto sul treno Milano-Lecco in zona Molteno nei giorni scorsi).

I servizi, sempre coordinati dalla Polizia di Stato, hanno avuto luogo con l’impiego di personale della Questura - Squadra Volanti, coadiuvato dai colleghi della sezione Polizia Ferroviaria di Lecco e da equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano. Complessivamente, nel corso dei controlli, sono state identificate 95 persone e sottoposti a verifiche 43 veicoli, anche effettuando 4 posti di controllo mirati. Altri interventi per la sicurezza verranno effettuati nelle prossime settimane.