Controlli straordinari della Polizia in stazione e in centro: identificate 105 persone

Controlli serrati della Polizia di stato in stazione a Lecco dopo la rissa tra giovanissimi e altri recenti episodi di cronaca che hanno destato paura nella popolazione. Controlli straordinari portati avanti anche in altre vie del centro città durante i quali sono state identificate ben 105 persone.

Venerdì 10 e martedì 14 maggio, in base a quanto deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura, il questore Ottavio Aragona ha infatti disposto due servizi straordinari di controllo in alcune aree del centro cittadino, in particolare in via Volta, in via Cavour, in piazza Diaz, in piazza della Stazione, nonché all’interno della stessa stazione ferroviaria. Si tratta di "servizi finalizzati a verificare e contrastare alcune segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale" si legge nella nota della questura di Lecco.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della questura - squadra volanti, coadiuvato da personale della sottosezione Polizia ferroviaria di Lecco e da equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano. Complessivamente, nel corso dei citati servizi, sono state identificate 105 persone e controllata un’autovettura. Controlli per la sicurezza verranno effettuati anche nelle prossime settimane.