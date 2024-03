Vestiti contraffatti in auto: beccato durante un controllo

È stato pizzicato con dieci giubbotti e nove paia di scarpe di marca, con ogni probabilità tutti contraffatti. È quanto i militari della guardia di finanza di Como hanno scoperto in un'auto fermata giovedì 7 marzo a Montorfano nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. Alla guida c'era un uomo di 62 anni di origini marocchine ma residente nel Lecchese. Per lui scatterà la denuncia per i reati di contraffazione e ricettazione. Lo riferisce QuiComo.it.

Il caso di Montorfano si aggiunge “a una lunga serie di interventi che testimoniano l'efficacia delle strategie adottate per combattere il fenomeno della contraffazione. Queste azioni, oltre a tutelare i consumatori, mirano a preservare l'integrità e la competitività delle aziende che operano nel rispetto delle normative vigenti”, spiega la Guardia di finanza.