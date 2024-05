Un grande rischio sulla Strada Statale 36. Per l'ennesima volta una persona ha preso contromano un tratto della frequentatissima arteria viabilistica: questa volta si tratta di un giovane alla guida di una bicicletta elettrica che ha imboccato la rampa che collega direttamente la parte principale alla SS36 rac, meglio nota come nuova Lecco-Ballabio. Fortunatamente la questione si è risolta in un notevole spavento anche per i guidatori in transito con i loro mezzi, tra cui quello che ha immortalato il momento.

Il problema è ormai annoso: le contromisure prese da Anas e Forze dell'ordine l'hanno sicuramente mitigato, ma evidentemente la questione non è stata ancora completamente risolta. Quello nello specifico, tra l'altro, assomiglia molto a un gesto volontario.