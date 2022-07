Scivola e cade mentre punta il Cornizzolo: donna soccorsa

Disavventura per una donna nel primo pomeriggio di sabato 30 luglio. Le squadre della Stazione del Triangolo Lariano - XIX Delegazione del Soccorso alpino lombardo sono state allertate intorno alle 12.45: una donna di 58 anni è caduta lungo la strada che porta al monte Cornizzolo, nel territorio del comune di Canzo e più precisamente nella zona della Bocchetta di San Miro, e si è fatta male a un ginocchio; un infortunio che l'ha obbligata a chiedere aiuto tramite una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112).

Allertate da Soreu, sono intervenute la squadra del Centro operativo del Bione di Lecco e la squadra di Canzo. I soccorritori hanno recuperato la donna e l'hanno trasportata a valle con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza di Sos Canzo. L’intervento è terminato poco dopo le 14.30 con il ricovero in Pronto soccorso in codice verde, dunque in condizioni non preoccupanti.