Coronavirus, il punto: tanti casi nel Lecchese, ma l'andamento dei contagi è stabile

Dato decisamente alto, sopra la media degli ultimi giorni, nel Lecchese per quanto riguarda i tamponi positivi: oggi sono 329, con meno test eseguiti rispetto a ieri. Il totale dei casi tra Lecco e provincia da inizio pandemia ha raggiunto quota 8.681.

In Lombardia oggi i tamponi effettuati sono 38.702, i nuovi positivi 8.060. Il rapporto è pari al 20,8%, in lieve calo da sabato: il dato incoraggiante è che questa settimana non è di fatto mai aumentato, a certificare un rallentamento del contagio. I guariti/dimessi sono 1.617. Le terapie intensive crescono di 20 unità, 160 i ricoveri ospedalieri.

I dati di oggi, domenica 15 novembre in Lombardia

i tamponi effettuati: 38.702, totale complessivo: 3.550.494

i nuovi casi positivi: 8.060 (di cui 479 'debolmente positivi' e 83 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti

in terapia intensiva: 837 (+20)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.781 (+160)

i decessi, totale complessivo: 19.367 (+181)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città;

Bergamo: 354;

Brescia: 644;

Como: 425;

Cremona: 82;

Lecco: 329;

Lodi: 149;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 1.140;

Pavia: 465;

Sondrio: 92;

Varese: 684.

Gallery