Coronavirus, il punto: in calo i tamponi positivi e i ricoveri ospedalieri

Sono in netto calo gli indicatori più importanti legati alla pandemia in Lombardia. Oggi, sabato 21 novembre, i tamponi effettuati nelle strutture regionali sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/dimessi sono 5.640.

Si abbassa dunque il rapporto fra tamponi e positività, così come si conferma il trend dei ricoveri, solo 10 più di ieri in tutta la regione con 6 terapie intensive, dati paragonabili all'inizio di ottobre. In provincia di Lecco calano i casi di positività al Covid 19, 160. Il totale dei casi nel Lecchese da inizio pandemia ha raggiunto quota 9.871.

I dati di oggi, sabato 21 novembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 44.294, totale complessivo: 3.769.051

i nuovi casi positivi: 8.853 (di cui 652 ‘debolmente positivi’ e 140 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 183.472 (+5.640), di cui 7.899 dimessi e 175.573 guariti

in terapia intensiva: 936 (+6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.314 (+10)

i decessi, totale complessivo: 20.359 (+169)

I nuovi casi per provincia