Coronavirus, il punto: diminuiscono le terapie intensive e cala il rapporto test/positività. Nel Lecchese 115 casi

Si confermano, per il quarto girono di fila, in incoraggiante riduzione la gran parte degli indicatori più importanti legati alla pandemia in Lombardia. Oggi, martedì 24 novembre, il numero dei tamponi effettuati è 31.033 e 4.886 sono i nuovi positivi (15,7%). I guariti/dimessi sono 5.858. 186 sono, purtroppo, i decessi registrati.

Si abbassa dunque il rapporto fra tamponi e positività, aumentano i ricoveri in tutta la regione (+29), ma con 13 terapie intensive in meno. In provincia di Lecco crescono i casi di positività al Covid-19, 115. Il totale dei casi nel Lecchese da inizio pandemia ha raggiunto quota 10.367.

I dati di oggi, martedì 24 novembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 31.033, totale complessivo: 3.862.746

i nuovi casi positivi: 4.886 (di cui 240 ‘debolmente positivi’ 54 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 212.175 (+5.858), di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti

in terapia intensiva: 932 (-13)

i ricoverati non in terapia intensiva: 8.360 (+29)

i decessi, totale complessivo: 20.850 (+186)

I nuovi casi per provincia