Coronavirus, il punto: un tampone positivo nel Lecchese, nessun decesso in Lombardia

Solo un tampone positivo al Covid-19 in provincia di Lecco. I dati relativi all'epidemia continuano a essere molto buoni per il nostro territorio, dove ormai il contagio sembra essersi azzerato. A livello regionale sono una cinquantina i nuovi test positivi, dato che deve comunque far mantenere alta l'attenzione generale riguardo possibili focolai isolati. Da inizio epidemia il totale dei positivi nel Lecchese sale a quota 2.874.

Il commento dell'assessore

«Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all'ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mentre rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi». L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 26 luglio.

I dati di oggi, domenica 26 luglio

i tamponi effettuati: 8.057, totale complessivo: 1.261.557

i nuovi casi positivi: 74 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 72.349 (+78) (70.471 guariti e 1.878 dimessi)

in terapia intensiva: 13 (0)

i ricoverati non in terapia intensiva: 139 (-9)

i decessi: 0, totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia