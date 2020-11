Coronavirus, il punto: calano ancora i ricoveri in Lombardia, ma sono tanti i morti (+207). Nel Lecchese 235 casi di positività

Coronavirus: si confermano, per il sesto giorno di fila, in incoraggiante diminuzione gran parte degli indicatori più importanti legati alla pandemia in Lombardia. Oggi, giovedì 27 novembre, scendono i ricoveri (-118), anche in terapia intensiva (-8). Il numero dei tamponi effettuati è 44.231 e 5.697 sono i nuovi positivi (12,8%). I guariti/dimessi sono 3.118. Purtroppo da segnalare un alto numero di decessi (+207): gli esperti sono concordi nell'affermare che questo sarà l'ultimo dato a stabilizzarsi e, poi, calare.

In provincia di Lecco crescono i casi di positività al Covid-19, di 235 unità. Il totale dei casi nel Lecchese da inizio pandemia ha raggiunto quota 10.751.

I dati di oggi, giovedì 26 novembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 44.231, totale complessivo: 3.949.040

i nuovi casi positivi: 5.697 (di cui 533 ‘debolmente positivi’ e 69 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 231.042 (+3.118), di cui 6.679 dimessi e 224.363 guariti

in terapia intensiva: 934 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.996 (-118)

i decessi, totale complessivo: 21.212 (+207)

I nuovi casi per provincia